Reggina: nozze in Calabria per Gianluca Di Chiara

Giornata speciale per Gianluca Di Chiara. Il terzino palermitano, che ha giocato le ultime due stagioni alla Reggina, si è infatti sposato. E’ convolato a nozze a Squillace, in provincia di Catanzaro, con Valeria Camerino. I

l 28enne, dopo il prestito biennale agli amaranto,per il suo matrimonio ha scelto i migliori talenti Calabresi, la scelta sulla cucina è ricaduta sullo Chef ormai famoso Emanuele Mancuso, la cura dei dettagli sulla Wedding Alessandra villelli.

La location scelta è stata La Rotonda di Copanello posto magico in riva al mare. il calciatore ora è tornato al suo club di proprietà, il Perugia, ma il suo futuro è tutto da decifrare. Più volte nel corso dell’ultima stagione ha fatto intendere di essersi trovato molto bene in riva allo Stretto, a tal punto da manifestare la volontà di restare, ma ovviamente non dipende da lui.