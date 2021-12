Villa San Giovanni – Proseguono i lavori di riqualificazione del lungomare

Dopo diverse problematiche riscontrate in fase di avvio del cantiere, legate alle operazioni di bonifica bellica imposta dalla normativa, si è sbloccata l’attività del cantiere con l’affidamento delle attività di ricerca ordigni bellici ad una società specializzata nel settore.

Le indagini sono iniziate da circa 20 giorni e nel giro di qualche giorno saranno concluse nella prima parte del cantiere. Si procederà con una bonifica fatta per tratti e le attività procederanno piuttosto celermente ha assicurato la direzione lavori. Pertanto subito dopo le attività di bonifica potranno riprendere i lavori di completamento della nuova via marina nel primo tratto di cantiere.

Una sezione tipo del nuovo marciapiede, che verrà realizzato, può essere apprezzata dalle foto allegate, per come condiviso con l’amministrazione comunale in un sopralluogo svoltosi nel mese di Settembre.

Le rassicurazioni arrivano da Italferr, assicura il consigliere Imbesi, che cura la direzione lavori del cantiere ed è garanzia di professionalità e competenza in tantissimi cantieri dell’intera nazione.

Nei prossimi giorni quindi inizieranno le attività di posa in opera del nuovo marciapiede e nel contempo si procederà alla bonifica bellica delle aree interessate dalla realizzazione della copertura della variante di cannitello. Potremo quindi nei prossimi mesi godere di una passeggiata moderna, sicura e che saprà accogliere i turisti che vorranno abbracciare lo stretto passeggiando lungo la nostra via marina.