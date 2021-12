Crotone – Festività natalizie all’insegna della serenità e della condivisione. Presentato il cartellone degli eventi

Saranno momenti di socializzazione all’insegna di un ritorno alla normalità.

Sono gli eventi promossi dal Comune di Crotone, in collaborazione con Confcommercio, FenImprese, CNA, Confesercenti e Proloco, che si snoderanno per tutto il periodo festivo dal 7 dicembre al 6 gennaio il cui cartellone è stato presentato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare

Con il sindaco Voce, gli assessori Via, Pollinzi e Bossi, i consiglieri comunali Ceraudo, Venneri e Mungari ed i rappresentanti delle associazioni coinvolte Antonio Casillo e Andrea Esposito.

Si parte il 7 dicembre con la “Notte Bianca”. Dopo l’accensione dell’albero in piazza Pitagora prevista per le 18.00, negozi aperti fino alle 23

Quattro palchi in città. Via Roma ospita le esibizioni della Kroton Music Academy, della Sorgente delle Arti e di Voce senza Voce

Sul palco in piazza Pitagora si esibiranno gli Skapizza, i Villazuk e gli Spicy Groovers.

In piazza Umberto concerto Yosonu, video mapping a cura di Officina Kreativa, Dj set e mostra di opere di Lucy Mey

In via Mario Nicoletta concerto dei Skrokko n’roll

L’8 dicembre in piazza Lea Garofalo la “Festa dell’Immacolata”

L’8 e il 17 dicembre a cura di Sorgente delle Arti, cinema all’aperto in Via Napoli con “Favole sotto l’albero”

Il 10 dicembre è la volta di “Vieni al centro” con il centro storico cittadino protagonista di numerosi eventi: in via Suriano concerto dei maestri Giuseppe Mungari e Francesco Pupa, Tango argentino in vicolo S. Mria e concerto in piazza S.Angelo. In piazza Timeo mostra fotografica mentre in via Suriano mostra di pittura a cura di SfratArt e numerosi spettacoli musicali a tema presso le strutture recettive presenti nel centro cittadino.

Dall’11 al 19 dicembre la Sala Margherita ospita la mostra a cura di SfratArt mentre l’11 dicembre in via Vittorio Veneto dedicato ai bambini il “Kristmas baby sport”

Il 12 dicembre passeggiata nel centro storico a cura di Antonio Arcuri e Gianluca Facente

Sempre il 12 dicembre dalle ore 10.00 alle 21.00 “via Cutro in festa”

Mentre a cura dei progetti Sai, Comune e Provincia di Crotone, sempre il 12 dicembre, in piazza Lea Garofalo la “Festa dei Popoli”

Concerto alle ore 20.00 con l’Orchestra di Piazza Vittorio

Il 13 dicembre via Poggioreale ospita la tradizionale “Festa di S. Lucia”

Quattro date per Cinema all’Aperto con proiezioni di film per bambini a cura dell’associazione E io ci sto: 13, 16, 22 dicembre e 5 gennaio in via Napoli

Il 15 dicembre Caroling a cura di Shining Voices Gospel Choir

Il 18 dicembre dalle ore 17.00 in via Vittorio Veneto “Il gusto del futuro” percorsi del gusto a cura di Terre di Pitagora. Laboratori di panificazione tradizionale e Show Cooking con gli chef dell’associazione cuochi di S. Giovanni in Fiore

Il 19 dicembre ancora Via Cutro in Festa e dalle 18.00 presepe vivente in via Vittorio Veneto

Il 20, 29 dicembre e 2 gennaio il Teatro della Maruca propone “Racconti e Figure” in via Napoli

Il 21 dicembre l’Ottopiù street band allieterà le vie del centro città

Il 23 dicembre in piazza Duomo il tradizionale Concerto di Natale con il coro gospel

Supertombolata in via Vittorio Veneto il 24 dicembre

Torna la notte di S. Silvestro il concerto di Capodanno. Il 31 dicembre palcoscenico dell’evento sarà il lungomare cittadino

Il 4 gennaio Controtempo propone in via Napoli uno spettacolo per bambini

Il 6 gennaio in piazza della Resistenza la Festa della Befana

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto della normativa anti – covid 19