Reggina, manovre sulla fascia: con l’Atalanta sullo sfondo

Non ci sono dubbi rispetto al fatto che la Reggina, come terzino destro, ripartirà da Ivan Lakicevic. Non basterà, ovviamente, il serbo e nella rosa ci sarà un’alternativa all’altezza.

Quella che, per intendersi, è stato Enrico Delprato nella seconda parte della scorsa stagione. Al momento non paiono esserci i margini affinché il calciatore prosegua la sua avventura in riva allo Stretto, al punto che la squadra più vicina da avvalersi delle prestazioni del jolly difensivo pare essere la Ternana.

L’Atalanta, però, è una vera e propria riserva di talento. Non è un caso che Massimo Taibi, stando a quando ripotato dalla Gazzetta del Sud, avrebbe intavolato dei discorsi relativi alla possibilità che la Reggina possa avere Nadir Zortea.

Il ventunenne terzino destro ha giocato le ultime due stagioni nella Cremonese, con buoni risultati soprattutto nell’ultima.

L’arrivo di Zortea, di fatto, completerebbe il primo pacchetto della squadra: quello dei terzini destri.