“Il benessere incontra la terapia oncologica: studio clinico pilota in estetica oncologica”

Manca ormai pochissimo all’evento organizzato da “Grace, L’ Amore che Dà la Vita”, in collaborazione con l’Associazione Per Estetiste Oncologiche (APEO), con la partecipazione di Accademia Delle Arti e Professioni A.D.A.P. e Be Woman, per informare e porre la giusta attenzione, attraverso le competenze di noti professionisti del settore sia estetico che medico, al Benessere di coloro che devono affrontare cure mediche invasive come quelle oncologiche.

Mai bisognerebbe perdere la forza e il sorriso. La forza di tornare a sorridere è quel che serve quando si sta affrontando una malattia dura come il cancro. E lo sanno bene le migliaia di donne e uomini che ogni anno si sottopongono alla chemio o alla radioterapia e, nonostante la paura, la fatica e il viso segnato dalla sofferenza, combattono o quanto meno provano a sconfiggere la malattia. Purtroppo non sempre si vince, nonostante si combatta strenuamente. Lo ha fatto fino alla fine Grace, come racconta il Presidente di “Grace, L’ Amore che Dà la Vita” Lidia Papisca: “Una donna meravigliosa che mi ha insegnato il vero valore delle parole amore, amicizia, affetti, relazioni”.

Grace e Lidia sono state compagne di avventura per dieci lunghi anni: “Abbiamo condiviso gioia e dolori, pensieri e confidenze. Una sorella amica. Ci siamo supportate e aiutate davanti a tutte le difficoltà e le tristezze con la nostra ironia e le nostre risate avendo sempre la certezza che qualsiasi cosa sarebbe accaduta noi eravamo inseparabili”. E così è stato, fino alla fine della vita di Grace. E proprio da qui che Lidia ha raccolto le forze e realizzato il desiderio di fare qualcosa per chi come Grace combatte questa dura battaglia. Così il 15 maggio del 2018 a Reggio Calabria è nata “Grace, l’Amore che Dà la Vita” che si approccia al mondo dell’estetica oncologica: “Ho ricordato come fosse importante per Grace la sua immagine, la sua femminilità. Di come passavamo il tempo a cercare di capire come camuffare gli effetti della terapia e mi venne in mente di associare la mia conoscenza e la mia esperienza, ormai ventennale, a questo settore così delicato. È un settore che mi ha sempre appassionato e, studiando in prima persona le varie tecniche a livello internazionale, mi sono resa conto di quanto l’estetica non sia solamente la cura per la bellezza del corpo e di tutti i suoi annessi, ma anche e soprattutto del benessere psicofisico”.

“Grace, l’Amore che Dà la Vita”, associazione no profit che vanta diverse collaborazioni in campo medico scientifico, ha come obbiettivo la condivisione del percorso oncologico. È molto importante che chiunque affronta il cancro “abbia la possibilità di potersi confrontare anche con estetiste e operatori del benessere che abbiano conoscenza e competenza per migliorare la loro quotidianità. Sentirsi amati è fondamentale per chi raccoglie sguardi di compassione e viene visto come vittima del male. Sapere di essere amati – ha concluso Lidia Papisca – ci riempie di grande forza e della giusta energia per poter combattere le battaglie”.

L’evento nazionale “Il benessere incontra la terapia oncologica: studio clinico pilota in estetica oncologica” sarà moderato dal giornalista Carlo Arnese e vedrà la partecipazione del Presidente nazionale APEO, Carolina Ambra Redaelli; Lidia Papisca, presidente Associazione “Grace, l’Amore che Dà La Vita”; Fabiana Gasparro, specializzata in estetica oncologica APEO; Luisa Foletti, psicologa specializzata in medicina psicosomatica; Giusy De Giovanni, assistente sociale specializzata e Manuela Corbo, direttrice didattica A.D.A.P.