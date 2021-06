Giovanni Allevi: “Reggio Calabria città splendida” e ammette il suo debole per le opere di Rabarama

Il maestro Giovanni Allevi, in questi giorni a Reggio Calabria, ha reso partecipi i suoi followers sui social dell’esperienza che sta vivendo in riva allo Stretto. Lo ha fatto fatto con un post in cui è presente una foto che lo ritrae accanto alle statue di Rabarama presenti sul lungomare.

“Con il cuore gonfio di emozione, sono – ha scritto – a Reggio Calabria per registrare il video di “Kiss me again”. La città, splendida, mi ha accolto con grande affetto e gentilezza. Vicino al luogo delle riprese è stato bello trovare alcune statue monumentali di un’artista che adoro, la scultrice italiana Rabarama, celebre in tutto il mondo. Le sue creazioni, classico contemporanee, raccontano un incanto, una meraviglia, che mi rapiscono”.

“Grazie di cuore amico mio carissimo, è stupendo – ha replicato la stessa Rabarama – saperti accanto alle mie creature. Ti abbraccio forte grande maestro che con le tue note riesci a trasportarci in altre dimensioni e in bocca al lupo per il tuo evento”.