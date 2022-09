Netflix, costo abbonamento mensile: ecco cosa può cambiare e come risparmiare

Potrebbe presto esserci una novità per quel che concerne l’abbonamento a Netflix ed il suo costo. Una notizia che sicuramente incuriosisce i tantissimi abbonati alla piattaforma di contenuti in streaming che, ormai da qualche anno, è diventata molto diffusa anche in Italia.

Secondo, infatti, quanto stanno riportando alcune fonti di stampa internazionali, il colosso americano potrebbe adottare una nuova politica commerciale. L’obiettivo è riguadagnare il terreno perduto, mettendo in campo delle strategie che consentano di abbassare i prezzi. Questo potrebbe avvenire con l’inserimento di alcune campagne pubblicitarie, da mostrare durante la fruizione dei contenuti.

Costo abbonamento Netflix: come poterbbe essere abbassato

Su questo fronte emergono due prospettive. La prima riguarda i paesi che potrebbero essere interessati da questa scelta. Dovrebbe trattarsi di Canada, Australia, Francia, Germania e Stati Uniti. Nell’elenco, dunque, non c’è l’Italia, ma non è detto che non possa essere aggiunta in un secondo momento.

L’altra è che dovrebbe trattarsi di una possibilità per l’utenza. In sostanza chi volesse continuare ad usufruire del suo abbonamento senza dover visualizzar delle pubblicità potrebbe continuare a farlo. Chi, invece, volesse abbonarsi alla piattaforma, potrebbe beneficiare dell’opportunità di farlo, a tariffe ridotte grazie agli introiti pubblicitari per l’azienda.

Quanto costa un abbonamento Netflix

Oggi Netflix ha una tariffa mensile da 7,99€ per il suo servizio base in Italia. Si può arrivare fino a 17,99 euro andando a sottoscrivere un accordo che consenta di avere più utenze e una maggiore definizione dei contenuti. Tariffe che, ovviamente, permarranno, in attesa di capire se orizzonti come quelli descritti per gli altri paesi, possano concretizzarsi anche in Italia.