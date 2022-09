Reggina-Palermo, Bettella: “Eravamo nove nuovi…”

Non è finita bene la partita del Palermo a Reggio Calabria. Se possibile è andata anche peggio a Davide Bettella, espulso nel match quando però il punteggio era abbondantemente compromessa (3-0 per gli amaranto).

Lui è tornato così sulla sfida del Granillo:”Una partita dove eravamo in nove, nuovi. Manca il consolidamento e la compattezza di squadra da trovare allenamento dopo allenamento. Abbiamo avuto l’atteggiamento sbagliato, perché abbiamo preso tre gol. Io stesso per essermi fatto buttare fuori e non posso permettermi di fare un errore del genere”.