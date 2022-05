Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Migliaia in casa nei prossimi giorni, subito quarantena per gli infetti”

“Siamo a oltre 300 casi di vaiolo delle scimmie in oltre 20 paesi”. Lo ha scritto su Twitter il professor Matteo Bassetti.

Il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova ipotizza nel prossimo futuro si dovrà fare i conto con la necessità di predisporre un piano di contenimento. “Nelle prossime ore/giorni – ha aggiunto – arriveremo a migliaia di casi tanto che credo sia inutile continuare a dare numeri”

E l’infettivologo ha anche parlato di misure da mettere in atto: “Subito quarantena per gli infetti e i loro contatti stretti per 21 giorni come fatto nel Regno Unito e altri paesi”.

Vaiolo delle scimmie, le ultime

Due nuovi casi di vaiolo delle scimmie, nelle ultime ore, sono stati rilevati in Italia. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Regione Lombardia. Sono ricoverati al Niguarda di Milano e l’origine del contagio si riferirebbe a cluster internazionali. Le loro condizioni sono sono al momento preoccupanti.

