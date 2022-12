Volley Reghion, domenica al PalaCalafiore arriva la Logos Ardens Comiso

Nuovo “esame salvezza” per la squadra reggina, concentrata e consapevole dell’importanza della gara

Sfida domenicale quella della Volley Reghion, impegnata sul proprio rettangolo di gioco nel match contro la Logos Ardens Comiso. Partita tutta da seguire quella del 4 dicembre al PalaCalafiore, che mette in palio tre punti importanti in chiave salvezza. Due sole le lunghezze che separano le due squadre, con la Volley Reghion che ha la ghiotta opportunità di allungare sulla Logos. L’organico a disposizione di coach Pellegrino ha lavorato in settimana consapevole dell’importanza della gara, nella speranza di provare a bissare il successo ottenuto sempre davanti al proprio pubblico due settimane fa, quando a farne le spese è stata la Saracena Cassiopea. A differenza dello scorso match in casa del Bricocity, terminato al tie break premiando le siciliane, Cesare Pellegrino potrà contare sulla recuperata Giulia Speranza, mentre Angela Milazzo sarà ancora ferma ai box. Servirà l’apporto del pubblico, anche perché un eventuale esito positivo aumenterebbe ulteriormente il morale all’interno dell’ambiente biancoblu.

La partita, con inizio previsto alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società. Comunicati anche i nomi della coppia arbitrale designata: dirigeranno l’incontro Carmelo Fioria e Giulia Morelli.