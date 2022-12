4-4-2 contro 4-3-3. Moduli diversi per Brescia e Reggina, ma principi simili. Le due squadre non sono grandi sviluppatori del possesso palla, ma preferiscono affidarsi ad un gioco efficace che privilegia le verticalizzazioni, Sarà, perciò, interessante vedere chi, alle ore 15.00, prenderà il pallino del gioco e chi invece si affiderà alle ripartenze.

Inzaghi dovrebbe ritrovare Rivas sulla prima linea, con Gagliolo che, nonostante qualche problema in settimana, dovrebbe essere regolarmente al centro della difesa. Qualche problema in più per i padroni di casa che, a centrocampo, non hanno a disposizione una pedina importante come Bisoli.

In porta torna il titolare Lezzerini, ma restano indisponibili pedine come Cistana, Huard, Karacic e Olzer

Brescia-Reggina, le probabili formazioni

Brescia (4-4-2): Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Van de Looi, Viviani, Ndoj; Moreo, Aye. Allenatore: Clotet

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Gagliolo, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Inzaghi.