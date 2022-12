Festività natalizie a Reggio Calabria: arriva il Natale ViaxVia

È sicuramente un momento di difficoltà per imprese e famiglie, tra caro bollette e inflazione alle stelle. Ma nonostante tutto il Natale è alle porte ed è importante un impegno collettivo per celebrarlo insieme, anche facendo “vivere” le nostre strade. È indispensabile uno sforzo per la comunità, anzi della comunità, che diventa un dovere anche rispetto ai commercianti per i quali il periodo natalizio rappresenta, con le compere per regali, una importante boccata di ossigeno.

“Come Confcommercio – spiega il Presidente Lorenzo Labate – abbiamo sentito il dovere di offrire un contributo tangibile alla comunità riproponendo ed implementando l’iniziativa Natale ViaxVia, un sostegno concreto per rendere più attrattive strade, vie, piazze delle nostre Città durante le festività.

La novità più bella dell’iniziativa di quest’anno – continua Labate – è che ci siamo concretamente aperti a tutta la provincia con l’intenzione di premiare quei territori dove c’è voglia di fare e creare sinergie tra aziende, associazioni, istituzioni. Insieme ai commercianti ed ai sindaci di molti comuni della provincia abbiamo provato ad unire le forze consapevoli che le “luci” ma anche gli addobbi, l’animazione, i mercatini sono un elemento che piace ai cittadini e dà sicurezza. Per il commercio di vicinato hanno un significato di resistenza e resilienza: noi non ci arrendiamo e le “luci” vogliono esserne la testimonianza tangibile, come lo sono del fatto che senza le luci dei negozi una città non è più viva. Sono importanti per creare l’atmosfera giusta per vivere il Natale, per grandi e piccini e, fattore non trascurabile, per creare l’emozione giusta che favorisca lo shopping e provare a dare ossigeno anche ai commercianti”.