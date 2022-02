Situazione difficile per Reggina e Crotone che, alle ore 16.15, si sfidano allo stadio Oreste Granillo. Le due squadre ci arrivano, però, con trend diversi. I pitagorici nelle ultime settimane sono tornati a dare segnali di vita dal punto di vista calcistico, a differenza degli amaranto che a Terni hanno offerto una prova che definire insufficiente è riduttivo.

Roberto Stellone sta facendo anche da psicologo ai suoi e magari confida di dare la stessa autostima che Ciccio Modesto è riuscito a far crescere nei suoi dopo il ritorno sulla panchina rossoblù. I pitagorici, come lo stesso allenatore di casa ha ricordato, vorrà andare in campo con la volontà di fare la partita.

Gli amaranto, di fronte al 3-4-2-1 crotonese, dovrebbero confermare la difesa a quattro ma salvo sorprese dovrebbero irrobustire la mediana e schierare Jeremy Menez dall’inizio.

Reggina-Crotone, le probabili formazioni

Reggina (4-3-2-1): Micai; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Bianchi, Folorunsho, Menez, Montalto. Allenatore: Stellone

Crotone (3-4-2-1): Festa; Nedelgearu, Golemic, Cuomo; Mogos, Estevez, Awua, Sala; Borello, Kargbo; Maric. Allenatore: Modesto