L’ASD Stadio protagonista di una grande stagione presso il centro sportivo di Via Padova, a farne visita il Consigliere Comunale Mario Cardia

Un successo straordinario con oltre 60 ragazzi in questi mesi e boom di iscrizioni per l’Asd Stadio.

L’associazione sportiva ASD Stadio prosegue la propria stagione presso il centro sportivo di Via Padova, attività che termineranno a luglio 2022. Graditissima la visita presso il centro sportivo del Consigliere Comunale Mario Cardia: “ Complimenti per questa splendida realtà al Presidente Umberto Babuscia, ai tecnici Pasquale Babuscia e Roberto Longo, ad Ermanna Lacava, una realtà’ questa della Asd Stadio che continua a progredire con l’obiettivo di fare crescere i giovani calciatori in un ambiente professionale e confortevole che mira a migliorarli non solo dal punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista umano, insegnando loro i concetti fondamentali del rispetto e della sana competizione”, questo quanto affermato dal Consigliere Mario Cardia.

La società calcistica ASD Stadio è nata a settembre 2018 grazie al Presidente Umberto Babuscia affiancato dal suo plurititolato staff tecnico che vede professionisti del calibro di Roberto Longo e Pasquale Babuscia, cresciuti sotto l’ala di un grandissimo del calcio come il Prof. Franco Scoglio e di Ermanna Lacava.

La società partecipa a tutte le manifestazioni sportive, iniziando dai primi calci, pulcini, esordienti e giovanissimi. Per tutte le info ecco i contatti: 3357688741 oppure 3286738949, vi aspettiamo numerosissimi con tante altre sorprese.