Reggina, il digiuno di Galabinov è sempre più lungo

La Reggina con Andrey Galabinov sembrava aver trovato la bocca di fuoco che avrebbe potuto proiettare gli amaranto sogni di gloria. Il rendimento del bulgaro, con particolare riferimento alla capacità realizzativa, è stato proporzionale a quello di squadra.

Da quando hanno iniziato a latitare i risultati positivi per il gruppo, il bulgaro si è praticamente fermato. Tuttavia, un attaccante come lui non sa far altro che far gol.

Inutile lagnarsi di prestazioni non brillanti nell’economia del gioco di squadra e di una difficoltà nel garantire mobilità sul fronte avanzato. Non rientra nelle sue caratteristiche e mai potrà essere altrimenti. Il suo compito è stare dentro l’area di rigore, capitalizzare le palle che gli capitano.

A Como, a dire la verità, da quando è uscito dal campo, si è anche avuta anche l’impressione che la squadra non riuscisse più a tenere neanche un pallone in avanti.

Nel frattempo, però, c’è da fare i conti con i numeri. Il bulgaro non segna dal 28 ottobre. Nelle ultime otto partite non è arrivato neanche un gol, dopo che nelle prime dieci ne erano addirittura arrivati sei.

La Reggina non può evidentemente permettersi un digiuno così lungo dal suo attaccante più importante, a maggior ragione se si fatica a trovare il gol con altri interpreti.