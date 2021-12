Ats blocca il Monza fino alla partita con la Reggina: e adesso?

Piccolo promemoria: il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la Reggina affronterà il Brescia. Il 29 gli amaranto andranno a rendere visita al Monza, une delle squadre interessate dalla pensate situazione Covid. Il 23 dicembre, l’assemblea di Lega, metterà alla votazione la possibilità di rinviare i due turni di campionato ad un momento successivo. Lo slittamento, al momento, appare tutt’altro che scontato.

La novità è che i brianzoli hanno ricevuto una nuova disposizione di quarantena fino al 29 dicembre, giorno in cui i biancorossi dovrebbero affrontare la Reggina.

Ai giocatori del Monza, come riporta monza-news non sarà consentito uscire di casa. Né per allenarsi, né per altr necessità. Sarà da capire quale sarà l’approccio della Lega alla problematica, tenuto conto che la partita non si potrà giocare.

La Reggina, come nel caso dell’Udinese di martedì sera in Serie A, potrebbe doversi presentare al Brianteo qualora non dovessero esserci disposizioni legate al rinvio quantomeno della sfida. Ma occorrerà attendere domani per capire come si procederà alla regolarità del campionato.

Di certo c’è che Monza-Reggina appare impossibile da disputare.