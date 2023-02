Calcioa 5 – Due reggini in Nazionale

Enorme soddisfazione per la Cormar Reggio Calabria: Alessio Adornato è stato convocato dalla Nazionale italiana e dal CT Max Bellarte. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale per il raduno che si terrà a Salsomaggiore Terme (20-23 c.m.).

La giusta ricompensa per la spettacolare stagione che Adornato sta facendo, anche con l’aiuto di mister Praticò, dei compagni e della dirigenza reggina. Un grandissimo gol contro il Manfredonia l’ultima perla in ordine temporale, gli è valso il raggiungimento della doppia cifra, lui che l’anno scorso ha vinto il campionato di C1 con il Cataforio, segnando anche la rete decisiva nella partita conclusiva del triangolare di Supercoppa calabrese.

Cogliamo l’occasione per complimentarci anche con Gianluca Parisi, portiere ex Cataforio (cresciuto nel vivaio fin dalle giovanili) ed ex Cormar Polistena (con cui ha vinto l’A2 ed ha confezionato l’esordio in Serie A) che ha ricevuto anche lui la sua prima convocazione in Azzurro.