Caso Reggina – Striscioni contro Cellino a Brescia: “Brami il ripescaggio, datti al giardinaggio. Fallito”

Il Brescia di Massimo Cellino ci ha provato a segnalare il piano di rientro della Reggina come, per usare un eufemismo, di difficile attuabilità. L’obiettivo, neanche troppo mascherabile, è aspirare a rendere difficoltosa l’iscrizione del club amaranto e diventare i candidati numero uno alla riammissione dopo la retrocessione maturata al playout con il Cosenza.

Sui muri di Brescia, però, è apparso uno striscione che la dice lunga su come la pensano i tifosi del Brescia. “Cellino” si legge come prima parola, con tanto di C evidenziata. Poi il messaggio: “Ora brami il ripescaggio. Ma datti al giardinaggio! Fallito!”.