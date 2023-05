Reggina, Saladini a Sky: “Fiduciosi che la giustizia sportiva faccia il suo corso, vogliamo fare le cose in grande”

“Io credo che non debba condizionare il lavoro che abbiamo svolto in tutto l’anno. Si tratta di un momento in cui la giustizia sportiva deve fare il suo percorso e noi siamo fiduciosi che venga fatto il percorso corretto”.

Così Felice Saladini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle vicende che stanno riguardando la Reggina. Come è noto il club amaranto è sotto il tiro della giustizia sportiva per una procedura di risanamento attraverso norme dello Stato non recepite dai regolamenti federali.

Un problema anche per la Figc che potrebbe patire i ricorsi del club amaranto. “Come imprenditore – ha spiegato Saladini – mi ero impeganto a presentare un piano di ristrutturazione dei debiti entro aprile e questo ho fatto”.

La Reggina non ha smesso di pensare in grande. “Noi – ha spiegato il patron amaranto – abbiamo un percorso di tre anni insieme ad Inzaghi e quello dobbiamo seguire.Siamo anche partiti in ritardo. Per me questo è il primo anno di scuola. Abbiamo salvato la Reggina, perché se non fossi intervenuto io sarebbe fallita e sarebbe dovuta ripartire da zero. Ad un anno di distanza siamo in lotta per i play off, abbiamo risanato una società dai debiti delle stagioni pregresse e penso possa essere un buon primo anno”.

“Il pensiero di fare le cose in grande c’era, c’è e continua ad esserci. La Reggina deve costruire quel traguardo importante. Lo merita la città, lo merita la Calabria ed è quello che mi ha spinto ad investire nella Reggina. Inzaghi è il nostro valore aggiunto”.

La Reggina sa che il 4 maggio riceverà altri punti di penalizzazioni, per poi provare a ribaltare le cose in appello e poi al Collegio di Garanzia dello Sport. “Abbiamo presentato – ha proseguito Saladini – il nostro piano di ristrutturazione del debito. Abbiamo messo in moto tutta la macchina organizzativa per dare un futuro a questa società. Abbiamo continuato a lavorare con assoluta correttezza e trasparenza”.