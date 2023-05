Poco dopo le ore 16 si è conclusa l’udienza in appello per la Reggina. Non si registrano colpi di scena. La società è tornata a spiegare la propria posizione. La Procura Federale ha chiesto la conferma dei sette punti di penalizzazione.

Non è, ovviamente ,ancora arrivato il giudizio. Per la sentenza dovrà prounciarsi la Corte d’Appello e ciò dovrebbe avvenire entro la giornata.