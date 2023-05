Reggio Calabria – Il 16 maggio all’Università per Stranieri “Mutualità a Sud”

INTRO

MUTUALITÀ A SUD nasce come occasione per presentare la prima fase del sistema di

mutualità territoriale che il Consorzio Macramè sta sperimentando come risposta possibile alle

complesse fragilità in un’ottica di sviluppo locale, dentro il progetto Impronte a Sud, sostenuto

da Fondazione Con il Sud e Fondazione Peppino Vismara.

Fa parte di questa sperimentazione la costituzione di un Fondo Mutualistico (che prevede una

parte monetaria e una non monetaria) finalizzato a garantire attività di microcredito e servizi

sociosanitari a persone in condizione di particolare vulnerabilità già in carico al Servizio di

Assistenza Domiciliare. Il Fondo è già l’esito di un percorso che ha coinvolto il Consorzio, la

cooperativa Social Hub, partner di progetto, e due organizzazioni esterne, la MAG delle Calabrie

e il Birrificio Reggino.

Sentiamo l’esigenza da un lato di analizzare quanto fin qui prodotto, sia il dispositivo del

sistema di mutualità sia le azioni intraprese e in itinere. Dall’altro di contaminarci con alcune

delle migliori e più consolidate esperienze di sviluppo locale ed economia sociale; di capire

come valutare l’impatto, in maniera duplice, dall’interno e dall’esterno, dello sforzo che stiamo

compiendo.

Inoltre è per noi necessario intrecciare le nostre strategie alle politiche pubbliche; non soltanto

co-programmando e co-progettando, che è quanto proviamo già a fare quotidianamente, ma

divenendo noi stessi policy maker di una più ampia visione trasformativa dei nostri territori.

Per noi una comunità è un insieme di persone e organizzazioni che condividono un territorio,

relazioni, emozioni, interessi, valori, cultura, appartenenza; caratteri che, probabilmente, non

sono mai presenti tutti contemporaneamente e mai tutti con la medesima intensità.

E, soprattutto, non sono dati una volta e per sempre.

Se è vero che la relazione è l’unico bene che si produce mentre si consuma, per noi di Macramè

e per i nostri compagni di viaggio è proprio questo che assume caratteri di generatività ed è

condizione necessaria allo sviluppo di comunità.

