Reggina: maxi-squalifica per Cionek, stop anche per Inzaghi

La Reggina dovrà fare a meno di Thiago Cionek nel prossimo turno di campionato contro il Como. Il difensore brasiliano è stato squalificato per tre turni in seguito alla manata rifilata a Caso in occasione del match con il Frosinone.

Un gesto poco lucido che ha costretto la squadra in inferiorità numerica e soprattutto è valso il rigore da cui è scaturito il 2-0. Il difensore vede, di fatto, chiuso il suo torneo, considerato che mancano tre gare alla fine. A giugno, tra l’altro, scade anche il suo contratto e pertanto quella dello Stirpe potrebbe essere stata la sua ultima presenza in amaranto.

Mancherà anche Pippo Inzaghi, fermato per un turno dopo il rosso subito in Ciociaria.