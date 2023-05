Reggina, Inzaghi un po’ scherza e un po’ no con una foto: “Più forti di tutto e tutti. A proposito di ostacoli…”

“Con lavoro, impegno e passione il nostro sogno potrebbe diventare realtà. Ci basta solo un punto. Fin qui siamo stati più forti di tutto e tutti e di questo sono molto orgoglioso!💪🏼”.

Lo ha scritto Pippo Inzaghi sui suoi profili social in seguito alla vittoria della sua Reggina sul Como. Un messaggio inequivocabile rispetto al fatto che la squadra abbia ritrovato la vittoria in un contesto in cui la penalizzazione ricevuta avrebbe potuto lasciare strascichi.

E poi una battuta: “A proposito di ostacoli da superare, l’ultima foto è un tutorial su come farlo”.

Inzaghi si riferisce ad uno scatto in cui viene immortalato mentre passa da un settore all’altro del Granillo scavalcando la recinzione. Il tecnico era infatti squalificato e ha visto il match con i lariani dalla tribuna.