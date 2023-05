Reggina, Inzaghi sui social: “Ci basta un punto…”

Pippo Inzaghi non era in panchina in occasione della gara contro il Como. A guidare la squadra c’era Maurizio D’Angelo, il suo vice. Era già accaduto contro il Sudtirol. Anche in quella circostanza il tecnico era squalificato ed ha visto la gara dalla tribuna.

L’allenatore amaranto non ha potuto parlare in sala stampa. La vittoria, però, l’ha commentata sui social con un pensiero significativo. “Orgoglioso – ha scritto Inzaghi – di questi ragazzi! E ora ci basta un punto per il nostro sogno…”.

Chiaro il riferimento al fatto che la Reggina, senza la penalizzazione di sette punti, sarebbe ad un solo spareggio dal giocarsi i play off per la Serie A.

La graduatoria, in attesa dei vari ricorsi, segna 45 punti e non 52. La squadra è ad un punto dall’ottavo posto, l’ultimo buono per il “sogno” di cui parla l’allenatore.

Certo è che, in caso di restituzione di buona parte de punti, le prospettive cambierebbero.