Reggina, Inzaghi: “Spero la gente venerdì venga ad applaudirci, dobbiamo provare a fare un’impresa storica”

“Oggi abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo non l’abbiamo vinta. Con i punti conquistati sul campo saremo nei play off. Speriamo per i nostri tifosi di fare una cosa storica, perché farcela cinque punti di penalizzazione sarebbe un’impresa”.

Così Pippo Inzaghi ai microfoni di Sky Sport ha commentato la sconfitta subita a Bari.

“La partita – ha evidenziato – era stata preparata bene. Mettevamo gli attaccanti nelle condizioni di arrivare fin lì, ma dovevamo essere più cattivi. Non era facile venire a Bari e fare quindici tiri in porta. A noi ci fanno sempre gol alla prima occasione. Questa squadra ha già fatto qualcosa di importante, ma dobbiamo crederci e provare a fare qualcosa di stroardinario. Spero che la gente venga ad applaudire questi ragazzi che da gennaio in avanti hanno detto di tutto. Mi dispiacerebbe non fare i play off.”.

E sul futuro ancora a Reggio: “Adesso dobbiamo fermarci un attimino. Da gennaio in avanti sono successe tante cose, dobbiamo sederci a tavolino e parlare. Poi vedremo quale sarà il percorso. Il girone d’andata ci aveva un po’ illuso. Con la società a gennaio si era preventivato un mercato importante e non è stato possibile condurlo per i motivi che tutti sapete”.