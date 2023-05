Reggina, Inzaghi: “Sono carico, la mia squadra è tornata. Ci ridaranno i punti di penalizzazione”

“Sono molto carico. Ho visto la mia Reggina ed è tornata la squadra che piace a me. L’espulsione avrebbe ammazzato chiunque, invece la squadra ha combattuto ed ha creato. Non dovevamo prendere il terzo gol per come è venuto, altrimenti l’avremmo tenuta in bilico fino alla fine”

“Non sono mai stato così orgoglioso – ha evidenziato Inzaghi – dei miei giocatori. Abbiamo giocato ma come ci capita spesso al primo tiro abbiamo preso gol. Poi anche con l’espulsione non ci siamo mai arresi. Sono deluso del risultato ma felice per quello che hanno fatto i ragazzi. Sono sicuro che andremo ai playoff se ci ridaranno i punti di penalizzazione. Ce li meritiamo.