Frosinone-Reggina, Cionek: “Sono venuto a chiedere scusa…”

Thiago Cionek è stato espulso per una manata a caso in occasione di Frosinone-Reggina.. Un episodio che è costato il rosso e il rigore del 2-0.

“Sono venuto a chiedere scusa – ha detto – ai miei compagni, alla squadra e a Caso. Sarebbe stata un’altra partita. Sono un giocatore esperto e non doveva succedere. Ho giocato tanto in Serie A, in Nazionale e potevo evitare. Era una partita piena di tensione, perché ognuno sta lottando per il suo. I ragazzi sono stati bravi, hanno dato tutto”.

Sulle posizioni di classifica che potrebbero mutare in base alle evoluzioni della giustizia sportiva “Non è una cosa positiva avere una situazioe indefinita. Però cerchiamo di dare il massimo, fare più punti possibili e poi si vedrà. Se siamo quelli che ho visto in campo possiamo ancora, nonostante tutto, raggiungere traguardi importanti”.