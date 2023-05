Reggina, Inzaghi: “Non abbiamo mollato e non lo faremo”

La Reggina e i punti di penalizzazione. Pippo Inzaghin ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb: “Per quanto mi riguarda ci ho fatto poco caso perché sono da sempre abituato a combattere, ma i miei ragazzi potrebbero avere una reazione diversa, legata anche alle esperienze professionali che hanno vissuto nel corso della loro carriera. Ho detto loro di non leggere o ascoltare quanto veniva detto a mezzo stampa, ma non è certo semplice far finta di nulla quando senti che potrebbero venire a toglierti quello che ti sei conquistato sul campo. Non voglio, però, che questo sia visto come un alibi. Non abbiamo mai mollato e continueremo a non farlo. Per raggiungere un traguardo che nei programmi iniziali era ipotizzabile solo a partire dal prossimo anno. Questa stagione, invece, sarebbe dovuta servire per consolidare la categoria e far divertire la piazza in modo che si innamorasse del nuovo corso”.