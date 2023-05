Reggio Calabria – La Don Milani raggiunge il prestigioso traguardo dei 50 membri

La Don Milani da tanti anni impegnata nel sociale della nostra città, raggiunge il prestigioso traguardo dei 50 membri (di cui 15 fanno parte del consiglio direttivo). Nei prossimi giorni continueranno i lavori per le prossime attività in tutti i settori del privato sociale e non. In attesa della cena sociale di fine maggio, che sarà il momento più importante per organizzare le attività estive. Perché noi della Don Milani non ci fermiamo mai.

IL PRESIDENTE

FILIPPO POLLIFRONI