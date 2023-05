Reggina, Inzaghi a Sky Sport: “Felicissimo di essere a Reggio Calabria. I play off sarebbero importanti”

C’era anche Pippo Inzaghi in collegamento da Reggio Calabria a commentare la Champions League su Sky. C’è stato anche lo spazio per parlare di Reggina ed il tecnico ha risposto ad alcune domande del giornalista Paolo Condò che ha parlato in modo lusinghiero del tifo del Granillo.

“Qui – ha detto il tecnico – sto benissimo. Avevo già fatto un’esperienza a Benevento al Sud. Reggio Calabria mi ha accolto in modo stupendo. C’è il mare. Alla mia compagna e ai miei due bambini questo clima piace molto. Sono molto felice della scelta che ho fatto”.

La Reggina senza la penalizzazione sarebbe pronta a giocarsi ai play off.

“Già a Brescia – ha evidenziato il tecnico – mi è stata tolta la possibilità di giocarmi i play off. Mi dispiacerebbe non disputare ciò che ci siamo guadagnati sul campo. Mi auguro che questi sette punti ci vengano restituiti. La mia società mi dice di stare sereno. Sarebbe una cosa importante per noi, anche se il nostro era un progetto triennale. Abbiamo bruciato le tappe e ai play off potremmo toglierci delle soddisfazioni”.