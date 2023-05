Blitz antindrangheta in Calabria: 61 fermi e 167 indagati (I nomi)

Dalle prime ore della mattina nella provincia di Vibo Valentia e territorio nazionale, il Comando Provinciale dei Carabinieri, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal Procuratore Nicola Gratteri, è impegnato in una vasta operazione antimafia contro la ‘ndrangheta, con l’impiego di oltre 500 militari che stanno eseguendo 61 fermi di indiziato di delitto.

Nell’inchiesta sono indagate complessivamente 167 persone tra le quali – in stato di libertà – l’ex presidente della provincia di Vibo e ex sindaco di Briatico Andrea Niglia per una presunta truffa aggravata dal metodo mafioso.

Le persone coinvolte:

1.Antonino Accorinti detto Nino ’56 Briatico

2.Antonio Accorinti detto Fraguleja cl.80 Briatico

3.Vincenzo Francesco Accorinti detto Franco cl.60 Briatico

4.Domenicantonio Arena alias Mimmo U Zoppu cl’ 75 Mileto

5.Rocco Ascone cl. 2000 Limbadi

6.Salvatore Ascone cl. 66 Limbadi

7.Antonino Barbieri alias Carnera detto Nino cl. 59 Cessaniti

8.Francesco Barbieri cl. 88 San Calogero

9.Francesco Barbieri cl. 2001 Cessaniti

10.Luigi Barillari detto Pongio cl.79 Briatico

11.Angelo Bartone alias bombolo cl.75 Mileto

12. Domenico Bartone, detto Mimmo, cl.68, Mileto

13.Antonio Bonaccurso detto U nanu cl.84 Briatico

14.Armando Giuseppe Bonavita detto Armando cl.79 Briatico

15.Roberta Bonavita cl.70 Briatico

16.Marco Borello cl.74 Briatico

17.Paolo Careglio cl.85 Briatico

18.Rocco Cichello, cl.89, Filandari

19.Domenico Colloca, alias Mubba, cl.71, Mileto

20.Pietro Corso, cl. 68, Mileto

21.Vincenzo Corso, detto Enzo, cl.73, Mileto

22.Gregorio Coscarella, cl.83, San Gregorio d’Ippona

23.Francesco Fiarè alias il dentista, cl.80 San Gregorio d’Ippona

24.Rocco Gagliardi, cl. 83, Mileto

25.Antonio Galati, cl. 77, Mileto

26.Armando Galati, alias “U Biondo o u Russu”, cl. 54, Mileto

27.Domenico Galati, cl. 50, Mileto

28.Domenico Galati, cl. 84, Mileto

29.Fortunato Galati, cl. 78, Bergamo

30.Michele Galati, cl. 80, Mileto

31.Rocco Galati, cl. 60, Mileto

32.Costantino Gaudioso, cl. 92, Zungri

33.Marco Greco, cl. 75, Briatico

34.Domenico Iannello, alias “Mimmo da caniglia”, cl.77, Mileto

35.Rocco Iannello, alias “Rocco da caniglia”, cl. 75, Mileto

36.Francesco Mangone detto Ciccio alias Mammola cl.80 Vibo

37. Fabio Marcello, cl.86, Mileto

38.Antonio Salvatore Mesiano, detto Antonello, cl.88, Mileto

39.Fortunato Mesiano, cl.74, Biassono (Mb)

40.Francesco Mesiano detto Franco, cl.73, Mileto

41.Paolo Mesiano, cl.76, nato a Vibo e residente a Monza

42.Pasquale Mesiano, alias Pitiridi, cl.77 Mileto

43.Saverio Mesiano, cl.81 Mileto

44.Vincenzo Nicolaci alias Assessore, cl.71, Mileto

45. Filippo Niglia, cl. 60, Briatico

46.Francesco Orecchio, alias “Mastro Franco”, cl. 65, San Calogero

47.Salvatore Policaro, detto “Turi”, cl. 68, Vibo Valentia

48. Domenico Polito, alias “Ciota”, cl. 74, Mileto

49.Francesco Prostamo, cl.77, Mileto

50.Giuseppe Pugliese, alias Professore, cl.51 Spilinga

51. Giuseppe Raguseo detto Peppe, cl.78 Nicotera

52.Francesco Rombolà alias Franco U Pala, cl’69, Mileto

53. Massimo Rombolà alias U Pala, cl.76, Mileto

54.Rocco Scalì, cl.86, Mileto

55.Cristian Surace, cl.93, Cessaniti

56.Benito Tavella, cl.88, Vibo

57.Fortunato Tavella, cl.57, Mileto

58.Antonino Tripaldi, cl.2000, Limbadi

59.Domenico Leonardo Vacatello, cl.69, Vibo

60.Rodolfo Vacatello, cl.96, Vibo

61. Francesco Zungri, alias il Mau, cl.60, Briatico