Penultima giornata del campionato di Serie B. La Reggina, dopo lo sconto di due punti sulla penalizzazione, è padrona del proprio destino ai fini dell’accesso play off. Tuttavia, il traguardo non è semplice da raggiungere.

A partire dalla necessità di fare punti a Bari. I pugliesi, terza forza del campionato, sono ad un punto dalla matematica certezza di confermare il terzo posto in vista della seconda parte di stagione. La necessità degli amaranto di ottenere un successo cancella la possibilità di calcoli da parte di entrambe.

Sarà, invece, spettacolo sugli spalti, dove le due tifoserie consolideranno un gemellaggio che dura da trentacinque anni

Mignani conferma il 4-2-3-1 con in campo due dei tre ex della sfida: Bellomo e Maita. A supporto di Esposito ci sarà il bomber Cheddira. Si prevede, invece, panchina per l’altro calciatore che di recente ha fatto le fortune della squadra avversaria, ossia Michael Folorunsho.

Non ha molta scelta di formazione, invece, Pippo Inzaghi. Sono squalificati Cionek, Majer e Menez. Bondo è, invece, partito con l’Under 20.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Bellomo, Maita, Benedetti; Cheddira, Morachioli, Esposito. Allenatore: Mignani.

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Strelec, Rivas. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere la partita

La partita, come di consueto, sarà visibile su Sky Sport (anche Now Tv), Dazn ed Helbiz live.