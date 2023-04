Verso Benevento-Reggina: la situazione in casa amaranto ed i pensieri di Inzaghi

Benevento-Reggina è una partita spartiacque per il campionato amaranto. Dopo due vittorie consecutive che hanno dato respiro ad una fase corredata da nove sconfitte su undici gare, serve dare continuità. L’avversario è di quelli che può rappresentare una trappola, considerato che è ultimo ma con una rosa da alti play off.

Pippo Inzaghi, salvo sorprese, dovrebbe continuare a proporre la squadra con il 3-5-2. Potrà farlo anche con la possibilità di recuperare qualche calciatore. Di sicuro nella formazione titolare rientrerà Hernani che ha scontato la squalifica e si prenderà il posto di chi, tra le mezzali, deve giocare a supporto delle due punte.

In attacco Inzaghi punterà ancora su Strelec, mentre è corsa a tre per definire chi sarà il suo partner. Rivas, Menez e Canotto si giocano l’altra maglia da attaccante, sebbene tutti siano destinati ad essere della partita nell’evoluzione del match.

Si attendono valutazioni finali sulle condizioni di Gagliolo e Majer. Qualora il difensore centrale non ce la facesse, ci sarà ancora spazio per Peppe Loiacono al fianco di Camporese e Cionek. La buona prestazione del capitano e la voglia non rischiare l’ex Parma potrebbe fare la differenza nella scelta di chi dovrà giocare dall’inizio. Lo stesso anche per lo sloveno, considerato che Crisetig e Fabbian danno garanzie tali da non immaginare di dover rischiare un calciatore in vista del rush finale.

Pierozzi dovrebbe tornare a destra, con Di Chiara nuovamente a sinistra dopo il turno di stop per effetto della necessità di gestire le energie.