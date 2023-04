Benevento-Reggina: 5 titolari in diffida e a rischio squalifica, l’elenco

Hernani ha scontato la squalifica e sabato sarà regolarmente in campo per Benevento-Reggina. Gli amaranto, però, devono fare i conti con un lungo elenco di calciatori che al prossimo giallo potrebbero saltare il successivo turno di campionato. Arrivati a sei giornate dal campionato è quasi fisiologico.

L’elenco comprende Jeremy Menez che ha rimediato ben nove cartellini gialli. Molti di questi sono arrivati per proteste, ma questo non fa differenza. Ne basterà un altro affinché il giudice lo fermi per un turno.

Lo stesso destino riguarda anche Michele Camporese, Luigi Canotto, Lorenzo Crisetig e Gianluca Di Chiara. Sono tutti calciatori di cui la Reggina ha particolarmente bisogno e l’idea di affrontare i prossimi avversari dovendo a fare a meno uno di loro non è sicuramente una prospettiva esaltante.