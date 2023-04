Serie B: Stellone si dimette prima della Reggina, scelta a sorpresa del Benevento

Con un atto da grande uomo Roberto Stellone ha scelto di dimettersi da allenatore del Benevento. Il tecnico, rinunciando anche all’ingaggio residuo, ha scelto di fare un passo indietro, considerato che con il suo avvento i sanniti non sono riusciti a cambiare passo.

I giallorossi hanno probabilmente una tra le migliori rose del campionato, ma sono ultimi in classifica e rischiano in maniera considerevole il ritorno in Serie C. Un destino che, fino al momento, non sono riusciti a cambiare ben tre allenatori: prima Fabio Caserta, poi Fabio Cannavaro ed infine Roberto Stellone.

Dopo le dimissioni di Stellone si ipotizzava che potesse tornare in sella il tecnico di Melito Porto Salvo. Come, invece, riprota Ottopagine.it, la nuova guida tecnica sannita sarà Andrea Agostinelli. L’allenatore era impegnato nel campionato maltese, ma lascerà l’isola per tornare ad dallenare in Italia.

Per l’allenatore classe 1957 l’ultima esperienza su una panchina italiana risale alla stagione 2013, quando allenava il Varese.