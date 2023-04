Reggina-Brescia: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Reggina-Brescia è un crocevia importante per il campionato delle due squadra. Sarà importante come ogni gara che arriva quando ne mancano cinque al termine. La squadra di Pippo Inzaghi deve reagire alla notizia della penalizzazione arrivata ina settimana e alle vicende societarie difficili da sbrogliare a livello burocratico, ma forse meno preoccupanti di quanto non si voglia narrare.

Quella di Gastaldello cerca disperatamente i punti che gli consentirebbero di rilanciare la propria candidatura nella corsa salvezza. Una lotta particolarmente complicata, tenuto conto che ci sono in lizza diverse squadre che puntano da evitare la retrocessione diretta e, se possibile, anche i play out.

Dove vedere la partita

Come tutte le gare di Serie B la sfida del Granillo sarà visibile su Sky Sport (e quindi anche su NowTv) Dazn ed Helbiz

Reggina-Brescia: le probabili formazioni

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loaciono: Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Liotti; Strelec, Menez. Allenatore: Inzaghi

Brescia: (4-3-3): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Hilario; Biosli, Labojko, Bjorkengren; Listkowski, Rodriguez; Aye. Allenatore: Gastaldello.