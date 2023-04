Reggio Calabria – Il Lions Day torna il 23 aprile in onore di San Giorgio

Domenica 23 aprile, a partire dalle 9.30, torna anche quest’anno il Lions Day. Nel chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso messo gratuitamente a disposizione dei Lions da Don Nuccio Cannizzaro in occasione dei festeggiamenti dedicati al Santo patrono della città, i Club di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, assieme ai giovani dei Leo Club della Zona 27, animeranno una giornata all’insegna del servizio gratuito e disinteressato verso la comunità. L’evento si inserisce appieno nei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Reggio Calabria organizzati dalla parrocchia di San Giorgio al Corso.

Negli stand allestiti dai Lions aperti sino alle 19.00 e gratuitamente accessibili per tutti i cittadini che si troveranno a passare da li, saranno possibili screening della tiroide e del diabete, consulenze pneumologiche, la spirometria e le consulenze allergologiche. Gli screening saranno tenuti da medici professionisti, tra cui Natino Iaria, Stefania Isola, Enza Amato, Carmelo Lando, Gianni Perrone, Marco Scaramozzino, Anna Quero e Gabriella Violi.

Numerosi altri eventi caratterizzeranno la giornata del Lions Day, da mattina sino a sera. Nel piccolo teatro allestito per l’occasione nel chiostro della Chiesa di San Giorgio, si alterneranno relazioni degli specialisti medici su vari temi di interesse, presentazione di libri con la presenza degli autori, pillole di storia della città e raccolta occhiali usati.

Interverranno, tra gli altri, il Dott. Pellegrino Mancini, direttore del Centro regionale trapianti, per sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione degli organi e sarà presentato il libro “Strage di Pentidattilo” di Pasquale Libri a cura di Laruffa Editore. La storia di San Giorgio sarà illustrata dal Prof. Franco Arillotta, Lions e Presidente dell’Associazione Amici del Museo. Vi sarà, inoltre, l’opportunità di confrontarsi con il Dott. Santo A. Amaddeo, naturopata specialista, che potrà offrire gratuitamente consulenze olistiche, valutazione del benessere e tenere l’impedenziometria.

Un grande evento quindi, coordinato dal Presidente della Zona 27 Lions Giuseppe Strangio, a cui hanno aderito con entusiasmo tutti i Lions Club della Zona: Reggio Calabria Host, guidato da Natina Cristiano Ippolito, Castello Aragonese retto da Rosalba Abenavoli, Rhegion presieduto da Sebino Bellini, Reggio Sud Area Grecanica guidato da Giovanna Cusumano, Reggio Città del Mediterraneo con a capo Ornella Attisano, Villa S.G. Fata Morgana Presieduto da Mimmo Praticò. Accanto ai Lions anche quest’anno si registra la partecipazione appassionata dei giovani Leo del Club Reggio Host, del Club Reggio Primo Sole e del Club Cenide di Villa San Giovanni, rispettivamente presieduti da Rocco Bellantoni, Claudio Valerio Larizza e Antonio Calabrò. Saranno presenti anche il Presidente dell’XI Circoscrizione Pippo Ventra in rappresentanza del Governatore Franco Scarpino, il Past Governatore del Distretto 108Ya in sede Domenico Laruffa e il Past Presidente del Distretto Leo 108Ya in sede Paolo Battaglia.

Numerose sono poi le personalità e le associazioni che hanno sposato il Lions Day e che saranno in piazza al fianco dei Lions con le proprie insegne e i propri colori, per testimoniare condivisione di fini e di impegno verso il prossimo e che si presenteranno alla cittadinanza dal palco dei Lions. Tra queste, vi sono AIDO, Diabaino, Banco Alimentare, Adisco, San Domenico, ASITOI, Amici del Museo, Erasmus Student Network, Zedakà e il gruppo FarmaC’è con il progetto “Farmacia per il Sociale”.

Appuntamento, quindi, fissato per la prossima domenica 23 aprile alla Chiesa di San Giorgio, con tutti i reggini che gratuitamente vorranno accogliere l’invito dei Lions a trascorre una domenica di primavera insieme in onore di San Giorgio e a divertirsi con un occhio attento alla salute, all’ambiente, alla cultura e all’impegno civile.