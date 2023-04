Reggina-Brescia, Inzaghi: “L’approccio non mi è piaciuto, ma il loro portiere è stato il migliore in campo”

“Se prendi due gol da calcio piazzato tutto diventa difficile. L’approccio non mi è piaciuto, la reazione sì. Il portiere avversario è stato il migliore in campo”.

Così Pippo Inzaghi ha commentato la sconfitta subita al Granillo contro il Brescia.

“Non guarderei la classifica dell’avversario che oggi è nei bassifondi. Era partito per altri obiettivi e oggi si ritrova a lottare per non retrocedere, ma con una qualità che può esprimere in ogni partita. Loro non hanno rubato niente, ma il pareggio sarebbe stato più giusto”.