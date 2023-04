Reggina-Brescia, Gastaldello: “La fortuna aiuta chi se lo merita”

“Abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati fortunati su qualchce episodio, però la fortuna aiuta chi ci crede. Questa squadra lo sta dimostrando e sono molto contento per questi ragazzi perché se lo meritano. Non voglio che si molli niente”.

Daniele Gastaldello ha commentato così la vittoria ottenuta dal suo Brescia sul campo della Reggina.

“La tensione – ha proseguito – che si è vista nasce dal fatto che i punti contano. Voglio elogiare i miei giocatori per lo spirito che hanno messo in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi alla fine abbiamo sofferto. Ricordiamoci che davanti avevamo una signora squadra, hanno iniziato a spingere molto. Ha messo dentro attaccanti di peso e forti fiiscamente. Sono contento per Lorenzo Andrenacci che è un portiere che ha lavorato con grande professionalità. Si merita una partita come questa”