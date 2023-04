Caso Reggina: il pasticcio sulle date all’orizzonte, come ne esce la Figc?

Il secondo deferimento sulla Reggina era atteso. Iniziano già a fioccare le previsioni, benchè potrebbero essere aria fritta. Lo dimostra il fatto che dal primo deferimento si aspettavano quattro punti, invece sono stati tre. Il motivo sta nel fatto che gli emolumenti non versati, riferibili ai calciatori partiti a gennaio, sono una cifra esigua rispetto al monte ingaggi interamente versato al netto a tutti i tesserati.

Un dettaglio che fa chiarezza sul perché alla fine la penalizzazione sia stata più leggera rispetto alle attese. In un primo momento, erroneamente, si era ipotizzato ciò dipendesse dalla mancanza dei contributi nei capi di imputazione.

Un precedente che dovrebbe invitare a leggere i soli regolamenti per farsi un’idea di ciò che potrebbe accadere (qui alcuni dettagli).

Per il resto è difficile anche solo fare ipotesi.

Non sono ipotesi, invece, ma reali prospettive quelle che stanno per consumarsi a livello di date delle udienze. Secondo le prime indiscrezioni il giudizio in primo grado del Tfn sul secondo deferimento potrebbe arrivare prima dell’appello del primo.

Questo significa che la Reggina potrebbe vedersi decurtati altri punti prima di ricorrere in appello sulla prima condanna. Cosa vuol dire? Che la squadra di Pippo Inzaghi potrebbe trovarsi una zavorra doppia in graduatoria alla vigilia verosimilmente dell’ultima partita di campionato. E si sarà già a metà maggio circa.

Il pasticcio prosegue perché la Reggina dovrà poi andare al Collegio di Garanzia del Coni per il primo deferimento. La stessa trafila riguarderà anche il secondo.

Se la Reggina dovesse essere in una posizione da play off (o anche play out che si aprono il 25 maggio)e la penalizzazione fosse decisiva è praticamente impossibile che tutti i gradi di giudizio (anche solo sportivi) abbiano luogo. Neanche un rinvio di una decina di giorni potrebbe essere sufficiente.

La patata bollente è nelle mani della Figc che si trova a dovere fare i conti con un altro pasticcio. Sopratuttto se la Reggina dovesse avere ragione nella sua difesa. E come è noto il club amaranto le notizie migliori le aspetta al terzo grado (il Collegio di Garanzia).