Caso Reggina: anticipata l’udienza

Con qualche giorno d’anticipo la Reggina andrà davanti al giudizio del Tribunale Nazionale Federale in seguito dal deferimento per i mancati adempimenti del 16 febbraio. Un’inadempienza, come è noto, frutto dell’impedimento dettato dalle indicazioni del tribunale federale che sta gestendo la procedura di ristruttureazione del debito che la nuova proprietà ha ereditato dalla vecchia gestione.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda ha rivelato che l’udienza avrà luogo il 13 aprile e verosimilmente in quella stessa data si avrà notizia del giudizio in primo grado (o al massimo il giorno dopo). La Reggina rischia fino a quattro punti di penalizzazione, con possibilità tutt’altro che remote che almeno in primo grado possa arrivare una sanzione che andrà a pesare sulla classifica.

Il club amaranto avrebbe poi serie chances di ribaltare le cose con i ricorsi.