Reggio Calabria – Arriva l’iniziativa “Via Giudecca in Fiore”

Tutta la via Giudecca si colorerà di fiori: martedì 18 aprile l’iniziativa promossa dall’Associazione APS Comunità Patrimoniale “Scalinata Monumentale di via Giudecca” con il patrocinio di Confcommercio Reggio Calabria Città Metropolitana

Martedì 18 aprile via Giudecca si trasformerà in un percorso fiorito, grazie all’evento organizzato dall’Associazione APS Comunità Patrimoniale “Scalinata Monumentale di Via Giudecca” con il patrocinio di Confcommercio Reggio Calabria Città Metropolitana.

“La nostra Comunità Patrimoniale, in linea con lo Statuto associativo e nello spirito della Convenzione di Faro, riconosce valore al patrimonio storico e culturale della città per trasmetterlo alle generazioni future; desideriamo, nel quadro dell’azione pubblica, impegnarci fattivamente per coinvolgere, in attività e buone pratiche, la comunità reggina” afferma la presidente dell’associazione APS Comunità patrimoniale Scalinata Monumentale di via Giudecca, Simona Lanzoni.

Per questo, “il 18 aprile con il Patrocinio di Confcommercio Reggio Calabria Città Metropolitana, in occasione della ‘Giornata mondiale dei fiori’, abbiamo organizzato un’iniziativa coinvolgente, grazie alla quale insieme ai commercianti di via Giudecca ed alla partecipazione di fioristi e vivaisti del territorio comunale e/o metropolitano abbelliremo con piante fiorite l’intero asse viario, da Corso Vittorio Emanuele a Reggio Campi” prosegue la Lanzoni.

In particolare, “via Giudecca in fiore” si svilupperà lungo tutto il percorso: le aree coinvolte, infatti, saranno gli spazi destinati al verde antistante la “targa commemorativa del quartiere ebraico della Giudecca”; i 120 porta-piante lungo il tapis roulant ed il sito, adottato dall’associazione, facente parte della Scalinata Monumentale.

“L’iniziativa da noi curata, autorizzata dal Settore Ambiente Comune di Reggio Calabria, è svolta in compartecipazione e con il supporto di tutti i negozianti che operano su via Giudecca che hanno già manifestato interesse alla nostra proposta, i quali, abbelliranno liberamente gli spazi destinati al verde antistanti le loro attività commerciali e grazie anche alla partecipazione di fioristi e vivaisti del territorio comunale e/o metropolitano che abbelliranno la Scalinata Monumentale” spiega ancora la presidente.

L’iniziativa è inserita nel calendario della programmazione annuale della Comunità Patrimoniale di via Giudecca ed è considerata – conclude la Lanzoni – “l’unico caso in città in cui i cittadini guidati dalla passione e dalla convinzione di riconoscersi ed identificarsi ‘Comunità motivata’, si uniscono per favorire bellezza e buone pratiche, accrescere il senso civico e di appartenenza, avviare processi di sostenibilità economica e ambientale, migliorare l’aspetto urbano e del loro vivere, educare al rispetto degli spazi pubblici e soprattutto suscitare nel passante/turista una motivazione in più per percorrere via Giudecca … semplicemente, con l’uso dei fiori”.