Reggio Calabria – Successo senza precedenti per la manifestazione di Asi nuoto a Parco Caserta

Successo senza precedenti per la manifestazione Asi. La Spring Season vede campionessa la società reggina Esperienza Nuoto. Sempre ottima l’Arvalia Lamezia al secondo posto.

Super! Solo così si può definire la prima tappa 2023 Spring season di Asi Calabria nuoto.

Un benvenuto alla primavera dalle corsie della piscina del Parco Caserta di Reggio Calabria che ha accolto ben 550 atleti con un sole splendente, come anche l’entusiasmo.

E come sempre, caratteristica del campionato Asi, all’aspetto agonistico, si affianca quello ludico -aggregativo, sia nell’approccio alle gare, sia per la grande partecipazione di famiglie e amici degli atleti che regalano un clima di festa. E complice di questa tappa è stato anche il clima in senso meteorologico, che ha consentito attività collaterali come il montaggio dei gonfiabili all’esterno della piscina che hanno regalato ore di divertimento anche ai più piccini.

Per quanto riguarda l’aspetto prettamente sportivo la classifica per Società vede il trionfo, di Esperienza Nuoto Pentimele con 605 punti. Seconda classificata Arvalia Lamezia che totalizza 546. Una vera e propria espugnazione per Esperienza che riesce a strappare la medaglia d’oro a Lamezia, grande squadra che la conquistava da ben due anni.

Ad un gradino più basso del podio Pianeta Sport Apan con 519 punti. Spiccano dunque ben due società reggine nelle prime tre posizioni; la terza società reggina la troviamo in quarta posizione ed è Italica sport Parco Caserta con 485 punti, quinta olimpo Blu, sesta Blu team Nuoto, settimo posto per Gynnasium Cittanova, poi Pentavibo nuoto, Sporting Club Ardore e a chiudere Calabria Swim Race.

I numeri di questa gara hanno superato ogni record Asi: mai così tanti atleti (550), mai così tante partenze: 1500 che hanno richiesto uno sforzo organizzativo e gestionale non indifferente ma le spalle di Giuseppe Gangemi, responsabile del settore nuoto del comitato, sono larghe così come è ormai tanta l’esperienza del suo staff che ha consentito comunque l’ottima riuscita della manifestazione.

Per ogni atleta è possibile disputare massimo 4 gare che moltiplicate per il numero dei partecipanti fa toccare questi numeri entusiasmanti. Pianeta Sport Apan ha partecipato con addirittura 136 atleti e Italica con 123.

Un’occhiata alla classifica propagande vede primeggiare, nonostante i pochi atleti Calabria Swim Race di Catanzaro, con gare di ottima qualità. Seguono Italica e Arvalia. Blu team è quarta.

Interessante il medagliere. Anche qui Esperienza al primo posto con 49 ori, secondo Pianeta sport 32, terza Olimpo blu 28, quarta Arvalia 17, seguita a brevissima distanza da Pentavibo, con 16 ori, e da Blu team con 15, Gymnasium Cittanova ne ha 13, poi Calabria swim Race 8, Sporting club ardore 5 e chiude la classifica Italica con 3 ori.

Una nota a parte la meritano Sporting club e Gymnasium, due società in grande ripresa nonostante abbiano riavviato da poco le attività post-covid.

Grande successo, inoltre, per il caratteristico “Staffettone” 8×50 di Asi.

Esperienza e Arvalia si contendono ancora il primo e secondo posto. La spunta Esperienza battendo il record regionale di 3 e 55 e sostituendolo con un 3 e 52 e 20 soffiando il primo posto ad un’ottima Lamezia.