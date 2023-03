Reggina-Parma, Inzaghi: “A Cosenza ero arrabbiato, oggi sono soddisfatto seppur dispiaciutissimo. Ripartiamo dagli applausi”

“Nell’andata ci andava tutto bene e siamo andati oltre le nostre possibilità. A Cosenza ero arrabbiato, oggi sono soddisfatto seppur dispiaciutissimo per il risultato. Giocavamo contro una delle favorite per la Serie A, contro un Parma che da anni fa squadroni. Sono felice che la gente abbia capito e per le parole dette dal presidente a squadra e staff. Dobbiamo tornare al più presto a fare punti. Oggi la squadra anche dopo il gol ha reagito, oggi veramente posso rimproverare poco”.

Pippo Inzaghi al termine di Reggina-Parma ha commentato l’ennesimo ko maturato per la sua squadra. Ha fatto male soprattutto l’ingresso di Camara, ancora una volta un cambio che sposta gli equilibri. A partire dall’azione del gol.

“Eravamo – ha ricordato il tecnico – due contro due. Abbiamo lasciato Pierozzi da solo. Guardare quelli che entrano ed escono non ha senso. Rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo. Cerchiamo di aver fiducia. Per fortuna in classifica siamo lì e ce la possiamo giocare on tutti. Volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi, ma dobbiamo compattarci ancora di più e vincere a partire dalla prossima”.

E sulla condizione: “La squadra non è in difficoltà fisica. Oggi ne ho messi diversi freschi, perchè volevo pressare alti e la squadra l’ha fatto bene”.

Contro il Parma si è registrato il ritorno in campo di un giocatore importante: “Galabinov ha recuperato tre mesi prima del previsto. Ci può dare una mano. Noi, però, dobbiamo fare gol e nei particolari non riusciamo ad andare bene. Oggi la squadra ha lottato e ha fatto bene.