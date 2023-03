Reggina-Parma, Cardona e Saladini: “Fiducia a squadra e staff tecnico”

“La squadra non ha demeritato. Dobbiamo dare fiducia alla squadra, al mister e alllo staff tecnico”. Lo ha dichiarato Felice Saladini ai microfoni di Radio Antenna Febea a commento della sfida persa dalla Reggina.

Al patron ha fatto eco il presidente Marcello Cardona: “Oggi era importantissimo mostrare la verve della Reggina. Martedì tutti siamo rimasti straniti dalla prestazione, poi è arrivato quel gol. Abbiamo guardato in faccia una grossa squadra come il Parma. Abbiamo tranquillizato tecnici e giocatori, perché la nostra squadra è in grado di fare cose buone partendo da questa voglia”.