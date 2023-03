Reggina-Parma, Di Chiara: “Il massimo non basta, dobbiamo dare ancora di più. Ci è mancato il guizzo”

“La partita è stata equilibrata. L’abbiamo giocata nel modo giusto, ma in questo momento non otteniamo i punti che meriteremmo. La gente ci ha applaudito perché ha capito che abbiamo dato il massimo. Se, però, il 100% non basta, dovremo dare di più”.

Non ha nascosto la delusione Gianluca Di Chiara al termine di Reggina-Parrma. Un ko che fa male che non è figlio della condizione fisica precaria secondo il terzino.

“Stiamo tutti bene. C’è qualcuno che fa la partita meglio o peggio, ma non dipende dalla forma fisica. Siamo dispiaciuti per la gente e per la società. Noi stiamo provando a dare tutto. Non possiamo piangerci addosso e da lunedì prepariamo una partita importante come quella di Perugia. Ci sta mancando il guizzo, perché anche oggi abbiamo avuto più di una palla per chiudere i giochi. Loro ne hanno una o due: una su palla inattiva e l’altra il gol e noi paghiamo a caro prezzo”.