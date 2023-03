Neve a Gambarie, domenica si scia: le ultime e le info

E noi siamo ben contenti di poter scartare questo regalo;

quindi, nel solco della chiarezza, della trasparenza e dell efficienza con cui vorremmo caratterizzare l’ operato della Pubblica Amministrazione alle nostre latitudini,

siamo a dare immediatamente la notizia che: *DOMANI A GAMBARIE SI SCIA*; saranno aperte sicuramente la pista Telese fino all intermedia e la Sciovia Mareneve ma siamo ottimisti anche sull apertura della pista Azzurra viste le probabili precipitazioni seralie se poi proseguirissero in nottata potremmo fare everything open anche con la Nino Martino