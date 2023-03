Reggina, giudice sportivo: ancora una multa al club, è la più alta della giornata. Anche una squalifica

Sanzionata ancora una volta la Reggina. Lo si evince dal comunicato del giudice sportivo che ha comminato una multa nei confronti del club amaranto in relazione ad alcuni episodi avvenuti durante la partita persa contro il Cagliari.

Ecco le motivazioni:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

lanciato, sul terreno di giuoco, alcune bottigliette in plastica, di cui due, al 26° del primo tempo,

costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS.

Da segnalare anche una squalifica:

GUIDO Maurizio (Reggina): per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, recandosi

nei pressi dell’area di rigore impartito disposizioni tecniche a un proprio calciatore.

Si tratta del preparatore dei portieri che, in occasione del rigore che è valso lo 0-2, ha provato ad avvicinarsi alla porta difesa da Colombi per parlare con l’estremo difensore.