Catanzaro in B, Noto spinge anche la Reggina: “Viva la Calabria, voglio una B con 4 calabresi”

Floriano Noto in questi giorni si sta godendo il trionfo assoluto del suo Catanzaro in Serie B. Lo sta facendo con il consueto stile che gli appartiene, di imprenditore che investe in tutta la Regione.

I giallorossi hanno già staccato il pass per la cadetteria. Il Crotone si giocherà i play off della Serie C come uno dei grandi favoriti, mentre il Cosenza è tornato prepotentemente in corsa per salvezza tra cadetti.

Resta, ovviamente, la Reggina. Il club amaranto è in una spirale negativa di risultati e deve fare i conti con le questioni extra-campo che generano qualche apprensione normativa.

L’augurio di Noto, se non sarà possibile per gli amaranto disputare i play off, è comunque chiaro:”Sarebbe bello un trionfo della Calabria, anche attravrerso il calcio .Al Cosenza auguro di raggiungere la salvezza e sono sicuro ci riuscirà. Al Crotone di vincere i play off di Serie C. Sarebbe bello una Serie >B con quattro calabresi. Un trionfo per l’intera regione Calabria”.

Lo riporta CatanzaroSport24.