Reggina, dopo Cosenza parla Taibi: “Obiettivo play off. Dobbiamo guardarci negli occhi. Uniti possiamo farcela”

“Oggi parlo io a nome della Reggina per affrontare questo momento non positivo. La società ha fissato il raggiungimento dei play off come direzione stagioale. Credo che questa squadra ha nel Dna ha la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Affinché questo possa succedere bisogna essere uniti: noi e i nostri splendidi tifosi”

Così Massimo Taibi, parlando ai microfoni ufficiali della Reggina, si è espresso all’indomani del clamoroso ko nel derby con il Cosenza. Una partita che la Reggina aveva in pugno e che invece ha pe rso.

“Credo – ha evidenziato il ds – che sia il momento di guardarci negli occhi, come faremo in questi giorni. Comunico che da domani saremo in ritiro. Lo faremo per unirci ancora di più, perché nei momenti negativi bisogna essere forti. Sono convinto che uniti possiamo raggiungere questo obiettivo. Da oggi pensiamo al Parma”.